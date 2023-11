HUGHES, Ghislaine Bélanger



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 16 octobre 2023, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Ghislaine Bélanger Hughes, épouse de feu monsieur Frank Hughes, fille de feu madame Yvonne Gariépy et de feu monsieur Paul-Émile Bélanger. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au:, de 13h30 à 15h30.La mise en terre des cendres aura lieu au printemps au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil son fils Marc Hughes (Karine Boivin); ses petits-enfants : Thomas Hughes (Lara Lambot), Catherine Hughes (Mathieu Bissonnette) et Laura Hughes; sa belle-sœur : Colombe Sirois (feu Martin Hughes); ses neveux et nièces : Ricky Côté, Steve Côté, Diane Cameron, Sandra Hughes, Kelly Hughes, Luc Cloutier, feu Gerry Côté et leurs conjoints ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses beaux-parents, belles-sœurs, beaux-frères, ses oncles et tantes ainsi que plusieurs de ses amies qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent et Côté-Jardins, adresse 4770 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 0K9, téléphone : 418 780-8179, courriel : info@fondationjhsl-cj.ca.