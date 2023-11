MAILLOUX, Estelle



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 14 octobre 2023, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédée madame Estelle Mailloux, fille de feu madame Laurette Dionne et de feu monsieur Jean-Marie Mailloux. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.) où la famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église à compter de 11h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles (1460, boulevard Hamel). Elle a rejoint sa fille feu Nathalie Veilleux. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Réjean Mailloux (feu Nicole La Salle), Lorraine Mailloux (feu Denis Roy), Yvon Mailloux (Nicole Beaumont), Germain Mailloux (feu Lise Marchand), Martin Mailloux (Louise Ouellet), Hildebrand Mailloux (Suzie Routhier), Berthier Mailloux (Nicole Routhier), Rino Mailloux (Anne Bolduc), Régine Mailloux (feu Christian Grenier); son filleul Mario Roy; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s, collègues de travail et les membres du Club de patinage artistique de Vanier. Sincères remerciements à sa nièce Kim Mailloux et son conjoint André Lévesque, son frère Germain Mailloux pour le support constant et l'aide régulière ainsi qu'à sa belle-fille Josée Veilleux, ses cousines Maryse Ouellet et Rina Albert pour les communications régulières. Un remerciement également à toutes les autres personnes qui auraient pu être oubliées et qui ont été là pour elle. La famille tient également à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ (Hôpital Laval), l'équipe du CLSC Limoilou Basse-Ville et La fraternité Vanier (popote roulante) pour les bons soins et services prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.