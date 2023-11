LESAGE, Cécile Germain



À l'Hôpital du Suroît, Salaberry-de-Valleyfield, le 14 octobre 2023, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Cécile Germain, épouse de feu monsieur André Lesage, fille de feu madame Adrienne Papillon et de feu monsieur Georges Lucien Germain. Elle demeurait à Vaudreuil-Dorion et autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances à l'église de Cap-Santé,, à partir de 13h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Germain était la soeur de : Jeannine s.c.s.l. et Huguette (Roland Perron), la belle-soeur de : feu Yvon Lesage (feu Marielle Bérubé), Jean-Luc (feu Claudette Matte), Lucette (feu Alfred Julien), Jeannine (feu Jules Frenette) et Rose-Annette, et la marraine de Annie Lesage, Julie Perron et feu Martin Frenette. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5.