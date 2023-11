PAINCHAUD

Francine Laflamme



Au Centre d'Hébergement de Notre-Dame-de-Lourdes, le 21 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Francine Laflamme, épouse de feu M. Jacques Painchaud. Elle était la fille de feu M. Maurice Laflamme et de feu dame Rita Laflamme. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.Veuillez contacter la famille directement pour plus d'informations. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (ses enfants: Maïa et Sam), Lucie, Louis (ses enfants: Gabriel, Alicia et Félix-Antoine) et Stéphane (ses enfants: Anthony et Amélia), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire