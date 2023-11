COUTURE, Claudette



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 3 octobre 2023, à l'âge de 82 ans et 3 mois, est décédée madame Claudette Couture, épouse de monsieur Jean-Guy Bernard, fille de feu madame Marie-Paule Couture et de feu monsieur Rolland Couture. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy Bernard, ses enfants: Marie-Hélène (Martin Laflamme) et Christine (Fabien Tremblay); ses petits-enfants : Florence, Grégoire, Marc-Antoine et Béatrice; ses frères et soeurs: feu Jean (Lise Normand), Claire (feu Mike Semenzow), Francine (Jean-Marc Breton), Rolande (feu Denis Labreque), Sylvie (Yves Beaulieu), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 11h45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Remerciements particuliers au personnel soignant du Centre d'hébergement le Boisé à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, tél.: 1-514-849-7591, site web: www.spcanada.ca/sp-canada-quebec-division. Des formulaires seront disponibles sur place.