MASSON, Bernard



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Bernard Masson, époux de feu Yvette Masson et fils de feu Ernest Masson et de feu Bernadette Vézina. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 12h30.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Renée Proulx), Eric (Louise Poirier), Nathalie (Pascal Boulet); ses petits-enfants : Carole-Anne (Etienne Simoneau), Mélinda (François Ménard), Flavie, Thomas-Gabriel, Jonathan (Sophie Grandmaison) et Frédérique-Esther; ses arrière-petits-enfants : Charlotte et Juliette Simoneau, Alyson Ménard. Il était le frère de : feu Clément (feu Claire Lebrun), feu André (feu Henriette Lavoie). De la famille de son épouse, il était le beau-frère de : feu Jean-Baptiste (feu Fernande Després), feu Roland (feu Berthe Chrétien), feu Fernand (feu Thérèse Picard), Philippe (feu Annette Langlois), feu Raymond (feu Rolande Blouin), feu Jeannette (feu Roger Fournier), feu Thérèse (feu Rosaire Rochefort), feu Cécile, feu Claire (feu Armand Laberge), feu Charles (feu Françoise Lemieux), feu Monique (feu Jean-Marie Bernier), feu Bertrand (feu Lisette Picard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca