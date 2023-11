ROULEAU, Raymonde J.



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 1 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Raymonde Jacques, épouse en premières noces de feu monsieur Gaston Laflamme et en deuxièmes noces de feu monsieur Armand Rouleau. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Jacques et de feu madame Cécile Labbé. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-René Rouleau (Nancy Comeau), Yves Laflamme (Josée Demers), Brigitte Laflamme (Yves Archambault), Andrée Laflamme (Marc Archambault) et feu Robert Laflamme; ses petits-enfants: Abygaël Rouleau, Marie-Christine Laflamme, Florence Laflamme, Louis-David Archambault, Laurence Archambault, Marc-Aurèle Archambault, Pierre-Alexis Archambault, Elizabeth Archambault et Audrey Archambault; son arrière-petite-fille Juliette Lefebvre; son frère monsieur Guy Jacques; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Jacques, Laflamme et Rouleau. Elle est également allée rejoindre de nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. La famille tient également à souligner l'implication de sa fille Brigitte durant les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix, toutefois la famille ayant à cœur la mission de la Maison Michel-Sarrazin, nous vous suggérons cet organisme. https://michel-sarrazin.ca/ La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.