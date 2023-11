COULOMBE, Robert



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 25 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé, monsieur Robert Coulombe, époux de madame Olivette Langlois. Il était le fils de feu Alphée Coulombe et de feu Amanda Blais. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Paul-de-Montminy.La famille accueillera parents et ami(e)s au complexe funéraireà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Lucie (Daniel Bérubé), Christian (Josée Guillemette), Bruno (Johanne Blais), Étienne (Sylvie Trudeau) et Valérie (Tommy Fortier), ses petits-enfants : Jean-François, Mireille, Jonathan et Pierre-Olivier Gagnon, Christina, Mathieu et Kathleen Coulombe, Émilie et Marc-Antoine Coulombe, Robert, Stéphanie et Émilie Coulombe, Raphael Bossé, Esteban et Shawn Fortier, ses 20 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils. Il laisse également dans le deuil de nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Coulombe et Langlois, ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Centre d'hébergement de Loretteville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire aussi par un don à la fabrique de Saint-Paul-de-Montminy, 311, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, G0R 3Y0. La direction des funérailles a été confiée à la :