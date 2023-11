DIONNE LEBEL, Pierrette



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 4 octobre 2023, est décédée à l'âge de 79 ans et 3 mois dame Pierrette Lebel, épouse de monsieur Jean-Marc Dionne. Elle était la fille de feu Émile Lebel et de feu Alice Pelletier. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12h à 14h50.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Jean-Marc, ses enfants : Frédéric, Daniel (Nathalie Lévesque), Jean-François (Josée Séguin Éthier), Geneviève (Frédéric Fournier), ses petits-enfants : Thomas, Aurélie, Émy. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Jeannine, feu René, Henri (feu Yolande Léveillé), feu Bertrand (Doris Dionne), Maurice (Christine Lund), Noël, feu Marc-André (Louise Beaudoin), Jacques (Jacqueline Bédard), feu Viateur. De la famille Dionne, elle était la belle-soeur de: feu René (feu Annie Lavoie), feu Réal, Marcel (feu Huguette Thibault), feu Réjean, feu Roger (feu Noëlle-Ange Dionne), feu Gilles, Gisèle (Gaétan Hudon) et Lise. Sont aussi affectés par son départ ses filleuls Philippe et Jimmy, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté. Don en ligne : www.fondationandrecote.ca