VEILLEUX, Carmen Jacob



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2023, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée madame Carmen Jacob, épouse de feu Gérard Veilleux. Elle demeurait à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard, Luc (Luce Drouin) et Louis (Jacynthe Fecteau); ses petits-enfants: Josianne (Martin Ménard), lsaël Poulin, Philippe (Claudie Devin), Jeanne (Hugo Bourget) et Charlotte (Anaël Turcotte); ses arrière-petits-enfants: Nora, Louka, Mila, Sacha, Rosalie et Théodore. Elle était la soeur de: feu Luc, feu Colette (feu Roland Labbé), feu Gabriel (feu Aurore Fortin), Bella (feu Léandre Morency), Bertrand (Gisèle Drouin), Marcienne "Coco", feu Emilien "Noni", Maurice (Huguette Gagné), feu André (Nicole Earl) et Nicole (feu "Val" Maurice St-Pierre). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Veilleux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qui l'ont si bien entourée.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction le vendredi 3 novembre de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier tout le personnel du Foyer de La Villa du Cap de Vallée-Jonction, les docteurs Réjean et Michael Poulin ainsi que l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins attentifs et respectueux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Vallée-Jonction) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/