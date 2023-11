PAQUET, Jeanne d'Arc



Au CHSLD de St-Flavien, le 26 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Jeanne d'Arc Paquet, épouse de feu monsieur Rosaire Moreau. Elle était la fille de feu Adrien Paquet et de feu Véronique Demers. Elle demeurait à St-Flavien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Julie Demers), Pascal (Brenda Morel) et Éric; ses petits-enfants: Léonie, Frédérique et Isaac Gélinas; son frère et ses soeurs: Julien (Doris Thibodeau), Marguerite (feu Jean-René Côté), feu Thérèse (feu André Dion), feu Françoise (Jacques Tremblay), feu Colette (feu Alphonse Mailloux), Nicole (Gaston Fortier), Alice (Clément Daudelin), feu Pierrette (Noel Lemieux), Yolande (Pierre Demers); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moreau: Gaston (Marielle Talbot), Ronald, Rita, André (Huguette Roger), Lise, Nicole (Rosaire Demers) et Richard (Diane Cayer). Nous tenons à remercier tout le personnel de la Résidence Jardin Marie-Pier et du CHSLD de St-Flavien pour leurs bons soins et leur support dans cette épreuve. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 8h30.