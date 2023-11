TALBOT, Danielle



Au C.H.U.L., le 20 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Danielle Talbot, épouse de monsieur Camille Servant, fille de feu madame Thérèse Boily et de feu monsieur Roland Talbot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.et de là, au cimetière de La Souvenance pour l'inhumation des Cendres. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Camille, sa fille unique Catherine (Marc Fortin); son petit-fils Éthan Fortin; ses frères et soeurs : Normand (Louisette Bélanger), Carmen (Denis Simard), Robert (Christine Tremblay), Roger (Nathalie Langevin) et Dominic; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Servant : feu Yolande (feu André Lefebvre), Thérèse (Léon Rémillard), feu Jacqueline (feu Cyrille Meunier), feu Carmen (feu Léonidas Villeneuve), feu Georges (Céline Théberge), feu Colette (feu Roland Lapointe), feu Pierrette (Michel Rocheleau), Henriette, Micheline (Gilles Turcotte) et Gilles ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du C.H.U.L. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, (Québec) H4P 1P7, tél : 514 725-2653, site web : https://sla-quebec.ca/ ou Société de leucémie & lymphome du Canada, 1255, rue University, suite 705, Montréal (Québec) H3B 3W1 site web https://www.cancersdusang.ca/