LACOMBE, Denis



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Denis Lacombe, époux de madame Claudette Lepage. Il était le fils de feu monsieur Eddy (Ti-Dé) Lacombe et de feu dame Marie-Claire Tondreau. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, son neveu Sébastien, qu'il considérait comme son fils, ses frères et sœurs : feu Monique (Roger Goulet), feu Raynald (Marie Paré), André (feu Alice Dion), feu Clément, Noëlla (feu Michel Caron), Gaétan (Claire Badeau), Clermont, Michel, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lepage : Yves (feu Nicole Fournier), Jeannine (Pierre-Paul Fournier), Bernadette ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la