GAGNÉ, Jean-Marc, abbé



À la Résidence Cardinal-Vachon de Québec, le 22 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé l'abbé Jean-Marc Gagné. Originaire de Saint-Jacques-de-Leeds, il était le fils de feu Narcisse Gagné et de feu Diana Lambert. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Lucille Gagné (feu Siméon Blais), feu Rosaire Gagné (feu Alice Delisle), feu Madeleine Gagné (feu Jules Huard), Marcelle Gagné, feu Philippe Gagné (feu Céline Blais), Robert Gagné (Margot Villeneuve), feu Lina Gagné (feu Henri Nadeau), feu Maurice Gagné (Murielle Landry), Jean-Claude Gagné (feu Gislaine Drouin), feu Denis Gagné (feu Suzanne Boulanger), Denise Gagné Oblate Marie-Immaculée, Céline Gagné (George Saint-Amour), Lise Gagné (feu Raymond-Marie Lachance), Louise Gagné (Jean-Denis Lachance). Il laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis-es. La famille accueillera parents et amis à l'église Sacré-Coeur-de-Jésus d'East Broughton (230, rue Principale, East Broughton G0N 1G0)à compter de 13h.Il fait ses études classiques au collège de Lévis (1947-1955) puis en Théologie au grand séminaire de Québec (1955-1959). Il fait également le cours de base d'officiel dans l'aviation royale du Canada et obtient son brevet en 1958. Ordonné au sacerdoce le 23 mai 1959, il fut prêtre dans les régions de Québec (St-Thomas d'Aquin et à la base militaire de Valcartier) et de Toronto puis aumônier dans les bases militaires de Kingston (Ontario), Moosejaw (Saskatchewan), Gagetown (N.B.) et à Ottawa où il fut également directeur des services de pastorale au quartier général à la défense nationale et où il compléta ses études en droit canonique. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Cardinal-Vachon pour la qualité des soins prodigués. La famille a confié la direction des funérailles à la