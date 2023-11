BÉLANGER, Gaston



À Québec, entouré de l'amour des siens, le 13 octobre 2023, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gaston Bélanger. Il était l'époux de feu dame Pierrette Guay et conjoint de dame Lisette Grégoire. Il était le fils de feu monsieur Paul Bélanger et de feu dame Germaine Vermette. Né à St-Narcisse de Lotbinière, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lisette Grégoire; ses enfants : Diane (Michel Paris), Nicole (Marc Routhier) et François (Marie-Claude Rancourt); ses petits-enfants : Audrey (Marc-Antoine Bernier), Geneviève (Véronique Paquin), feu Olivier et Thomas (Sandryne Beaulieu) Paris, Amélie (Michel Voyer) et Sarah (Julien Pariseau) Routhier, Roxanne (Dean Rowley), Paméla (Guillaume Baur) et Jennifer Bélanger; ses arrière-petits-enfants : Benjamin et Lianne Bernier ainsi que Mathis et Olivia Voyer; ses soeurs : Colette (feu André Lafrenière) et Louise (Jacques Létourneau); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Grégoire : Marthe (Jean Gobeil), René (Lucie Careau), Linda (Marcel St-Pierre), Pauline (Danny Jones) et Danielle (Pierre Lecomte); ses tantes : Jeannine, Denise et Pauline Vermette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Il était également le beau-frère de feu Gilles et feu Gisèle (feu Roger Roy) Guay. La famille recevra les condoléances àlejeudi 9 novembre 2023 de 18h à 21h, ainsi queà compter de 9h.La Seigneurie diffusera l'événement funéraire de monsieur Gaston Bélanger le vendredi 10 novembre 2023 à 12h. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/81198. Des remerciements spéciaux au personnel du CLSC Orléans, principalement à Simon Belisle et au personnel des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://fondationenfantjesus.ca/).