FERLAND, Yvonne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de l'amour des siens, le 22 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yvonne Ferland, fille de feu Marie-Jeanne Morency et de feu Rosario Ferland. Elle demeurait à Québec. Entourée de ses neveux et de sa nièce, Michel, Gilles, Yves, Yvon et Sylvie, avec qui elle a partagé plusieurs années de sa vie, elle est partie paisiblement. Outre ses neveux et sa nièce, elle laisse dans le deuil leurs conjoints: France Bédard, Madeleine Douville, Hélène Guénard (feu Richard Racine), Marc Lalonde et Serge Calvé; leurs enfants : sa filleule Marie-Soleil, Marjorie, Raphaël, Jimmy, Cathy, Patrick, Éric, Rémi, Jean-Gabriel et Marc-Antoine. Elle laisse également dans le deuil sa sœur et ses frères: Olivine (feu Raymond Simard), Patrick (Ginette Héroux), René (feu Gabrielle Blouin), Raymond (Madeleine Labonté) et Robert. Elle était la sœur de feu Jeanne-Éva (feu Jean-Marie Thomassin), feu Henri, feu Rose-Aimée (feu Delphé Racine), feu Thérèse (feu Camille Rodgers), feu Florence (feu Jean-Paul Labranche), feu Lucienne (feu Dominique Bolduc), feu Sœur Marie-Blanche, s.s.a, feu Jean-Marie (Nicole Cloutier) et feu Annette (feu Henri Thomassin). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, Marie-Marthe Lagacé, parents et ami(e)s, tout particulièrement Yolande Pichette et ceux de la résidence Le Long des Berges. La famille recevra les condoléances, de 12h30 à 13h30 enet. Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-des- Laurentides. La famille a confié madame Ferland auLa famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Le Long des Berges pour leur accueil et la qualité de vie qu'ils ont offerts à notre tante. Elle remercie aussi les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre tante Yvonne et le soutien offert à sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/).