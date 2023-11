SOULARD, Gisèle Tremblay



À l'Hôpital Général de Québec, le 26 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gisèle Tremblay, épouse de monsieur Noël Soulard. Elle était la fille de feu dame Cécile Hamel et de feu monsieur Léger Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Noël; ses filles : Julie (Daniel Bertrand), Sophie (Claude Denis) et Josée (Guy Tessier); ses petits-enfants : Nicolas Bertrand (Marie-Ève Laroche), Alexandre Bertrand (Marie-Jeanne Lefebvre), Frédérick Lamontagne (Catherine Demers), Isabelle Lamontagne (Xavier Turner), Geneviève Lamontagne (Léa Chastenay-Joseph) et Éloïse Soulard-Tessier; ses arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs : Lucette et Raymonde ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, plus particulièrement Monique Fiset. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur qui l'ont précédée : Léandre, Rosaire, Joseph, Roger, Gaston, Léger, Lionel, Raynald et Cécile. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com