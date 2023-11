BOULANGER, Anita



C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de Madame Anita Boulanger. Elle est décédée le 10 septembre 2023 à l'âge de 96 ans et 11 mois, à son domicile, dans la maison où elle est née. Elle demeurait à St-Raphaël.Fille de feu Joseph Boulanger et de feu Florida Tanguay, elle laisse dans le deuil son frère Léandre, sa soeur Éliane (feu Georges-Aimé Rodrigue), ses frères décédés en bas âge, feu Lionel, feu Yoland et feu Jean-Claude; ses nièces Natalie (Michel Guillet), Hélène et son neveu Yoland, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au salon funéraireà compter de 13h00,Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Nous tenons à remercier : son médecin de famille, Dre Isabelle Tremblay-Tanguay ainsi que mesdames Anne-Pier Gill et Chantal Pouliot. Sous la direction de la Maison Funéraire :