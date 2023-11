MARCOTTE, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Réjean Marcotte, fils de feu Léopold Marcotte et de feu Angèle Galarneau. Il était l'époux de Lyse Roy et demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Tony Cassista), Daniel (Caroline Michaud), Sylvain et sa belle-fille Nathalie Goulet (Jacques Miclette), ses petits-enfants : Mélody Côté, Léha Larouche, Mikaëlle Paquet Marcotte, Charles Étienne Miclette (Audréanne Boisvert) et Alexis Miclette (Kristina Davis), ses frères et sœurs : feu Michel (Solange Drolet), feu Fernand, Jacques (Cathy Lawton), Louise (Michel Thibault), feu Dr René (Maurice Plourde), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Rita Roy (feu Georges Bélanger), feu Aline Roy (Jean-Claude Legendre), Guy Roy (Diane Grondin), Yves Roy (feu Nicole Demers), feu Marc Roy, Raynald Roy (Denyse Beaulieu), Francine Roy (Pierre Godbout), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Résidence Capella pour toute leur gentillesse, leur dévouement et la qualité des soins donnés à monsieur Marcotte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/ La famille recevra les condoléances au complexede 11h à 13h.