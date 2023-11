BÉLANGER, Édouard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Édouard Bélanger, époux de dame Andrée Bilodeau, fils de feu monsieur Évangéliste Bélanger et de feu dame Irène Tanguay. Natif de St-Anselme, il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian Bélanger (Isabelle Bélanger) et ses petits-enfants : Jean-Philippe Bélanger, Etienne Bélanger, feu Gabrielle Bélanger et Marc-André Bélanger; sa fille Nancy Bélanger (Jeannot Pageau) et son petit-fils Maxime Chamberland; sa fille France Bélanger (Daniel Nicole) et ses petites-filles : Eve Chouinard et Dania Nicole; sa fille Francine Bélanger (Claude Doyon) et ses petites-filles : Océane Cyr et Frédérique Cyr; des arrière-petits-enfants : Félix Chamberland, Nathan Chamberland, Peyton Chabot et Myles Chabot; ses soeurs : feu Georgette Bélanger, Evangéline Bélanger (feu Georges Blais), Gaétane, Michèle Bélanger (Clément Morin) et Caroline Bélanger; ses frères : feu Régis Bélanger (feu Lucienne Gosselin), feu Irénée Bélanger (Aurore Roy), Grégoire Bélanger (Denise Audet), Daniel Bélanger (Suzanne Bourassa) et feu Jérôme Bélanger; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bilodeau : feu Micheline Bilodeau (feu Raymond Bissonnette), Richard Bilodeau (Ghyslaine Grégoire), Christiane Bilodeau (Germain Gagnon); sa filleule Jessica Gagnon et son filleul André Bissonnette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille, la Dre Guylaine Mercier, pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 12h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site : www.groupegarneau.com, le dimanche 5 novembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".