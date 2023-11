TRUDEL, Liliane



À son domicile, le 14 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée sereinement madame Liliane Trudel, enseignante à la retraite, épouse de feu monsieur Roger Coveney décédé le 12 mai dernier, fille de feu Germaine Langlois et de feu Arthur Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Colette, Thérèse et Nicole; sa belle-soeur Jacqueline Bédard; son filleul Christian La Rue (Annie Arseneault); les membres de la famille Coveney; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu Jacqueline (feu Jacques Gobeil), feu Françoise (feu Gaston Grenier), feu Claude (feu Henriette Dorais) et de feu Jean-Guy. Elle était également la belle-soeur de feu Jean-Yves Bédard, feu Jean-Marc Poirier et de feu Jacques La Rue. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans ainsi que les médecins et le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et leur compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, tél. 418 525-4385, www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.