BOLDUC, Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yves Bolduc, époux de madame Lyne Beauchesne, fils de feu madame Suzanne Maheux et de feu monsieur Charles Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse Lyne Beauchesne, il laisse dans le deuil ses fils : Dominic (Stephanie Gagnon) et Christian; ses petits-fils : Zack et Noah; ses frères et sa soeur: Renée (Bill Guimes), Vincent (Sarah Girard), Francois (Loise Girard) et Stéphane, ainsi que la famille Beauchesne : Manon (Jacques Talbot), feu Diane (feu Roger Massicotte), France (David Dumas) et Sylvie (Réal Bissonette). La famille désire aussi remercier les équipes d'hématologie et de soins palliatif de l'Hôpital l'Enfant Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations suivantes : Société canadienne du cancer, site web : www.cancer.ca, Fondation Mira inc., courriel : quebec@mira.ca.