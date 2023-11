POIRIER

Soeur Anne-Marie s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 19 octobre 2023, à l'âge de 82 ans dont 60 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Anne-Marie Poirier (en religion Soeur Jeanne-Marie-de-la-Croix, soeur de la Charité de St-Louis), fille de feu Théophile Poirier et de feu Marie-Jeanne Gosselin. Elle était native d'Albanel, Lac Saint-Jean, Qc. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; de sa famille elle laisse dans le deuil : Gertrude (feu Jacques Dupéré), feu Thérèse, Brigitte (Jean-Roch Guillemette), feu Jeannine, feu Gisèle (feu Yvon Leclerc), Gaétane (Luc Giard) et Lise (Alain Guillemette) ; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La communauté et la famille recevront les condoléances à la Maison Louise-Élisabeth, 3 rue de l'Entente, Lévis,de 9h30 à 11h et de 12h30 à 13h30.suivi de l'inhumation à Mont-Marie, corporation de cimetières, sous la direction du