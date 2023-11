LABRIE, Thérèse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Thérèse Labrie, survenu à Québec le 14 septembre 2023, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Paul Gagnon, la fille de feu Marguerite Bergeron et de feu Thadé Labrie. Native de Sainte-Félicité, elle demeurait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, de 9h à 10h, à la Maison Commémorative Rouleau, 315 boulevard Dion, Matane (QC) G4W 4N2.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Brigitte Renkert), Gaétan (Andréa Longmoore) et Monique (Guy Lechasseur); ses petits-enfants : Jessica, Christine, Kathy (Sébastien Audet), Annie (Steve Proulx), Pascal et Cristine (Shawn Durant); ses arrière-petits-enfants : Noha, Joay, Alycia, LeAnn, Nelly, Alysson, Sarah et Livia; les beaux-frères et les belles-soeurs de la famille Gagnon; plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est partie rejoindre ses frères et ses soeurs.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.