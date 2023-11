HARVEY, Aline



À l'Hôpital Chauveau, le 25 octobre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Aline Harvey. Elle était l'épouse de monsieur Claude Poulin, fille de feu Irène Côté et de feu Omer Harvey. Autrefois de Baie-Saint-Paul, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; son garçon Mathieu (Annik Labrecque); sa fille Stéphanie (Éric Melançon); ses petits-enfants : Thomas Labrecque-Poulin, Xavier Labrecque-Poulin, Liam Gagné et Éli Gagné; ses frères et soeurs : Laurier, Colette, Liliane (Gérald Tremblay) et Alain; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poulin : Richard, Lucie et Frédéric (Josée Gadoury); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau, particulièrement la Dre Michelle Lavoie et l'infirmière Chloé Boucher, pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca.