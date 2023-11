CANTIN, Luc



Au Centre d'hébergement Saint-Georges, Montréal, le 13 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Luc Cantin, fils de feu dame Antonia Couture et de feu monsieur Télesphore Cantin. Il demeurait à Montréal.La famille vous accueillera aude 10 heures à 11 heures.. Nous comptons sur vos prières pour vivre cet événement dans la paix. Il laisse dans le deuil sa soeur et ses frères: Madeleine (feu Donald Tardif), Pierre-André (Laurette Plante) et Richard s.v. ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents, ses soeurs et son frère : feu Céline, feu Marcelle, feu Nicole, feu Thérèse, feu Lorraine (Jean-Paul Gosselin), feu Lise (feu Marcel Lemieux), feu Nicolas et feu Denis. Nous tenons à souligner l'engagement, l'humanité et le souci de qualité des membres du personnel du Centre d'hébergement Saint-Georges à Montréal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Charités R.S.V., 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, G1N 3G5 au tél.: 418-650-3441 poste 315 (Jeff Canac-Marquis) jfcm745@msn.com. Vous pouvez partager vos messages de sympathie sur le site de Lépine Cloutier, www.lepinecloutier.com.