SMITH, Monique Auger



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures, le 23 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Monique Auger, épouse de feu monsieur Donat Smith. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Blondeau et de feu monsieur Robert Auger. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine Roy (Jean Téodori) et André Gaudet (Lisa); ses petits-enfants : Véronique (Ralph), Mickael (Stéphanie Rivet), Daniel, Marc et Mathew; le fils de son époux Gilles Smith; ses frères et soeurs : Louisette (Maurice Bertrand), Madeleine (Jacques Gallichand), feu Pierrette (Jean-Paul Thibodeau), feu Claude (Claudette Beauchemin), Micheline (Eddy Julien), Jean (feu Diane), Marc, Benoit (Diane Cossette), Hélène (René Trudel) et Marielle (feu Gary Poirier); ses neveux et ses nièces : Alain, Louise et feu Jean, Lucie, Robert (Tina Thivierge), Martin et Dany (Mélanie), Martine-Chantal, Caroline et Simon, Sophie et Pascal, Christian, Jean-François et Manon, Dominique et Chantal, Yannick, Frédérick, Annick, Martin, Élisabeth et Marie-Ève, Karine et Sylvain, Jonathan, Sébastien et Valérie ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du projet novateur Charlesbourg ainsi que les infirmières et infirmiers du 6e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4, téléphone : 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org.