Départ du DG des Sénateurs : l’entraîneur et le capitaine réagissent

Les joueurs et instructeurs des Sénateurs d’Ottawa souhaitent laisser derrière eux les dernières semaines qui ont été tout sauf un long fleuve tranquille, et le départ inattendu du directeur général Pierre Dorion représente le signal d’alarme les avisant qu’il est temps de gagner.

Au lendemain de l’annonce de la démission du DG qui a été remplacé sur une base intérimaire par Steve Staios, les membres de l’équipe se sont préparés à accueillir les Kings de Los Angeles au Centre Canadian Tire, jeudi. Évidemment, les entrevues d’avant-match tenues pendant l’avant-midi ont été plutôt courues.

Si le début de saison mitigé du club et les blessures ont suscité l’attention, ce n’est rien comparativement à la suspension de 41 matchs imposée à l’attaquant Shane Pinto et au changement de garde confirmée par le propriétaire majoritaire Michael Andlauer.

Celui-ci a exprimé son insatisfaction quant à la voie empruntée par la formation dernièrement, évoquant la perte d’un choix de premier tour reliée à la transaction Evgenii Dadonov avortée en 2022. Or, les performances des «Sens» risquent de l’irriter davantage si elles ne s’améliorent pas et l’entraîneur-chef D.J. Smith, sur la corde raide selon plusieurs observateurs, pourrait écoper. Évidemment, le principal concerné espère de l’amélioration rapide.

«C’est facile pour moi de dire qu’ils sont solides et semblent convaincants, mais il faut se regarder dans le miroir et se concentrer sur soi-même, en étant à son mieux pendant 60 minutes, a affirmé le pilote aux médias. Peu importe ce qui se passe à l’extérieur de la patinoire, vous devez composer avec cela. Cependant, les meilleures équipes éliminent les distractions et il faut le faire. Au Canada, c’est parfois ardu, car les partisans sont tellement passionnés, mais comme équipe, vous contrôlez uniquement ce que vous pouvez. En tant qu’instructeur, c’est la même réalité. Et mon message sera de leur dire d’accomplir leur travail.»

Tkachuk reconnaissant

Brady Tkachuk, le capitaine des Sénateurs, a quant à lui voulu remercier son ex-DG d’avoir toujours cru en son groupe.

«Il nous a repêchés, il a cru en nous dès le début, a-t-il expliqué. Je suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait pour ma famille et moi. Au nom de toute l’équipe, on veut lui souhaiter le meilleur pour la suite des choses. On ne serait pas à la position où nous sommes sans lui.»

L’ailier a d’ailleurs confié qu’Andlauer avait parlé avec ses joueurs mercredi matin pour leur annoncer la nouvelle.

«Il y a eu une réunion hier après l'entraînement pour aller de l'avant. Il a insufflé beaucoup de confiance dans notre groupe et dans ce que nous avons construit ici. C'était agréable d'entendre la confiance que nous avons en tant que groupe et par rapport à ce que nous pouvons accomplir dans le futur.»