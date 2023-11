CÔTÉ, Paul



À l'Hôpital Laval, le 21 octobre 2023 à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Paul Côté, époux de dame Lorraine Paquet. Il était le fils de feu monsieur Jean-Charles Côté et de feu dame Marie-Paule Fortin. Il demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h00. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine, ses fils et sa belle-fille : Francis et Sébastien (Mélanie Plamondon); ses petits-enfants : Éloïse, Charles-Philippe, Ann-Sophie et Samuel ; ses soeurs, ses beaux-frères et sa belle-soeur : feu Georges/Jacques (Danielle Ferland), Laurette, Jeanne (Raynald Dionne) ; sa belle-soeur de la famille Paquet : feu André (Charlotte Tremblay). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins-intensifs et de Cardiologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 630, Sherbrooke O., bureau 200, Montréal, Québec H3A 1E4, coeuretavc.ca.