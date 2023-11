LAVOIE, Marie-Irène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 octobre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Marie-Irène Lavoie, fille de feu dame Ernestine St-Onge et de feu monsieur Joseph-Alfred Lavoie. Native de Saint-Louis du Ha! Ha!, elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). Femme autodidacte, de conviction et travaillante. Elle était passionnée de voyages et assoiffée de culture. C'était une femme engagée dans son milieu en tant que déléguée syndicale chez Johnson et Johnson à Montréal où elle a travaillé pendant 28 ans. Ses sources d'intérêts étaient nombreuses : ses fleurs, la danse, l'apprentissage des langues, etc. Elle laisse dans le deuil, ses sœurs, Annie-Rose (feu Georges Michaud) et Alice (feu André Dion), son frère Maurice, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amies. L'ont précédée, ses autres frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Ernest, Émile (Imelda), Léopold (Thérèse), Jeanne (Sylvio), Thomas (Thérèse), Laura (Rosaire), Marie-Anna (Zéphirin), Eva, Armand, Rosaire (Thérèse et Marie-Ange), Laurent, Louis (Dorothy) et Yvonne (André).La famille vous accueillera aule vendredi 10 novembre 2023 de 18h30 à 20h30 etde 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.