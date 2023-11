OUELLET, Ghislain



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 13 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Ghislain Ouellet, époux de dame Rosanne Morasse, fils de feu monsieur Maurice Ouellet et de feu dame Lucienne Fiset Rose-Aimée Fiset. Il était natif de St-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Léonard-de-Portneufde 9 h 30 à 11 h 00.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Ouellet laisse dans le deuil ses enfants : Ghislaine (Carl Beaupré), Yvan (Nicole Pleau) et Guy (Julie Lebel); ses petits-enfants : Kevin Beaupré (Geneviève Hardy), Olivier Ouellet (Mégan Duchêsne), Raphaël Ouellet (Stéphanie Roberge), William Ouellet et Maxime Ouellet (Loriane Goyette); son arrière-petit-fils : Augustin Beaupré; ses frères et soeurs : Jean-Marc (Lise Renaud), Claude (Lise Sylvain), Raynald (Thérèse Genois) et Diane Paquet Ouellet (Jean-Luc Trudel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morasse : feu Émilienne (feu Edgar Morasse), Aurélien (Sylvie Hardy), feu Gratien (feu Raymonde Daigle), Henri (Bibiane Goyette), Fernande (feu Valmont Godin), Roger (Johanne Ouellet); ses filleules : Annie Morasse et Valérie Ouellet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Ouellet est allé rejoindre ses parents et ses beaux-frères et belles-soeurs l'ayant précédé. La famille tient à remercier le personnel du 1er étage du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/.