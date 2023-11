ROBITAILLE, Lucille Bréard



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 13 octobre 2023, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée, entourée de l'amour de ses fils, madame Lucille Bréard, épouse de feu monsieur Edgar Robitaille, fille de feu madame Lucienne Pépin et de feu monsieur Henri Bréard. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13h30,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Bréard laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Josée Valcourt) et Jacques (Lise-Andrée Galarneau); ses petits-enfants : Hugues (Anne-Marie Côté-Rioux), Charles (Audrey Ross), Éva-Maude (Julien Roy), Vincent et Sophia; ses arrière-petites-filles : Lily-Mae et Mia-Victoria, Coralie et Emma. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Rita (feu Paul-Henri Roth), feu Gilberte (feu Marcel Boissonneault), feu Monique (feu Pierre Duchesne), feu Charles-Henri (Marie Cormier), feu Jean-Paul, feu Jean-Marc, feu Thérèse, feu Aline, Georgette (Yvon Rochon); feu Jeannette Robitaille (feu Paul Rochette), feu Cécile (feu Paul Raymond), feu Jacqueline (feu Auguste Dussault), feu Fleurette, feu Denise (feu Léopold Belleville), Monique (feu Robert Martel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca