LAMONTAGNE LABRECQUE

Yvette



Au C H U - C H U L, le 13 octobre 2023, à l'âge de 103 ans, est décédée madame Yvette L. Lamontagne, épouse de feu monsieur Philippe Lamontagne, fille de feu madame Amanda Labonté et de feu monsieur François Labrecque. Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Doris Blais) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et voisin(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge et le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. https://www.gilleskegle.org/