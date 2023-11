BEAUDOIN, Cécile Doré



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 27 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Beaudoin (née Doré), épouse de feu monsieur Adélard Beaudoin, fille de feu madame Yvonne Paquet et de feu monsieur Isidore Doré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 12h30.La disposition des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Roger (Chantal), Lise, Ginette (André), Hélène (Pierre) et Francine; ses petits-enfants Julie, Jean-Philippe, An-Laurence, Xavier et Léa; ses arrière-petits-enfants : Charles et Arthur; sa sœur Jeanne (feu Léo Leclerc); ses belles-sœurs Huguette Matte (feu Lucien) et Madeleine Morin (feu Jean-Paul), sans oublier les membres de sa belle-famille Beaudoin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait, dont son époux Adélard, ses frères, sœurs et ses parents. La famille remercie très sincèrement le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site Web: https://fondationduchudequebec.org/