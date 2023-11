VERMETTE, Paul-Aimé



Entouré de sa famille, le 11 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé tout doucement et sereinement monsieur Paul-Aimé Vermette, époux de madame Rosa Prévost, fils de feu Joseph Vermette et de feu Rose-Hélène Boutin. Il demeurait à Saint-Gervais. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (Roger Mercier), Raymond et Mario (Micheline Royer); ses petits-enfants : Nicolas Mercier (Rosalie Veer), Karine Breton (David Pouliot), Anthony Vermette, Lucie Vermette (Dave St-Pierre), Annick Vermette et Josée Vermette (Alexandre Forgues); ses arrière-petits-enfants : Félix, Zoé, Mélodie, Julien, Charles, Mathis et Louis; ses frères et sœurs : feu Émilien, feu Clarisse (feu Marius Dion), Madeleine (feu Marcel Audet), Jeannine ((feu Réal Godbout) Léonard Fradette), Denise (feu Dominique Mercier) et Noëlla; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost : feu Marie-Jeanne (feu Maurice Brochu), feu Paul-Henri (Yvonne Lemieux), feu Rollande (feu Raymond Bilodeau), feu Daniel (Édith Blanchet (Jean-Guy Roy)), Roger (feu Lise Tessier) et feu Robert (Réjeanne Asselin). Il laisse également dans le deuil sa tante Jeannette Girard Boutin, sa filleule Françoise Dion, son beau-frère Arthur Rhéaume ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Lazare pour l'aide et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation. La famille vous accueillera à laà compter de 10h.et de là au cimetière paroissial sous la direction du