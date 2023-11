Éliminatoires au football universitaire: le Rouge et Or et les Stingers se retrouvent pour une 4e année consécutive, mais le contexte est fort différent

Contrairement aux dernières années face aux Stingers de Concordia, le Rouge et Or de l’Université Laval ne se présente pas à son match de demi-finale comme le grand favori.

Une courte victoire de 23-7 lors du dernier duel entre les deux équipes, une offensive qui peine à trouver son rythme et une victoire des Stingers face aux Carabins de l’Université de Montréal, samedi dernier, pour conclure leur meilleure saison depuis belle lurette changent le portrait en prévision du duel prévu samedi au PEPS.

Les deux formations croisent le fer pour une quatrième année consécutive en demi-finale et pour une 8e fois au cours des 13 dernières saisons.

«Je suis 100 pour cent d’accord que ce n’est pas acquis comme dans le passé, a mentionné le vétéran maraudeur Félix Petit. Les Stingers viennent de remporter une grosse victoire et ils seront gonflés à bloc alors que, de notre côté, nous n’avons pas été à la hauteur des attentes, mais c’est faisable de tourner le bateau.»

«Dans le passé, on pensait déjà à la Coupe Dunsmore avant même d’affronter Concordia, de poursuivre Petit. Cette année, on est concentrés uniquement sur Concordia. On doit offrir une bonne performance sinon on va rentrer à la maison.»

Glen Constantin partage le point de vue de son capitaine. «On peut sembler plus vulnérables, a convenu le pilote lavallois. On a eu plusieurs blessures sur la ligne défensive et notre offensive est moins bien rodée que l’an dernier. Ça laisse penser à un match serré et c’est de bonne guerre.»

Dose de confiance

La victoire de 16-14 des Stingers face aux Carabins a sûrement insufflé une dose de confiance aux protégés de Brad Collinson. «Ils croyaient à leurs chances de nous battre lors de leur visite en saison régulière et ils vont y croire encore plus cette fois-ci, a souligné Constantin. J’ai des sentiments partagés quant à leur victoire. Crédit à Concordia, qui a joué de la très, très bonne défensive et cédé seulement 14 points à un quart-arrière de la trempe à Jonathan Sénécal, mais le moral des Carabins a peut être été affecté après la grave blessure à leur meilleur receveur [Hassane Dosso].»

Dosso s’est fracturé une jambe et il est passé sous le bistouri, lundi.

La page est tournée

Qu’en pense Collinson, qui a conduit les Stingers à une fiche de cinq victoires et trois revers? «C’est une belle victoire pour l’équipe et le programme, mais nous sommes passés à autre chose, a-t-il affirmé. Il n’y a pas de danger qu’on soit trop excités. La vraie saison débute samedi et nous affrontons les champions en titre qui ont eu deux semaines pour se préparer et guérir leurs blessures.»

«On n’est pas du tout dans un état d’esprit que c’est mission accomplie d’avoir atteint les éliminatoires, d’ajouter l’ancien joueur de ligne offensive des Stingers et entraîneur adjoint pendant huit ans avec le Rouge et Or. Ce n’est pas vrai que nous n’avons rien à perdre. Tout le monde a quelque chose à perdre. On veut continuer de gagner pendant les quatre prochaines semaines.»

Collinson convient que la victoire contre les Bleus est la bienvenue, une première depuis 2021. «La victoire nous donne confiance et va aider énormément dans le recrutement. On doit battre les meilleures équipes.»

Cette nouvelle confiance suffira-t-elle aux Stingers pour freiner une séquence de 42 défaites consécutives face au Rouge et Or? La dernière victoire de Concordia remonte à la demi-finale de 2002 alors que Jean-Michel Paquette avait amassé plus de 200 verges au sol pour propulser son équipe à la Coupe Dunsmore.

«Les gars croient qu’ils peuvent rivaliser avec tout le monde, a affirmé Collinson, qui disputait en 2002 sa dernière saison dans les rangs universitaires. Je n’ai jamais vu une équipe aussi unie. Nos leaders font tout un travail.»

Nouveau départ

Depuis le retour au boulot, mardi, le mot d’ordre de Constantin est clair. «On se concentre sur le présent, a-t-il résumé. Je suis content de notre saison, mais pas satisfait. Les statistiques, les résultats et les équipes d’étoiles ne veulent toutefois plus rien dire. L’important est l’expérience acquise au cours de l’année. Les gars ont embarqué dans ce concept.»