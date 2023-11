CÔTÉ, Jean-François



À la Maison Michel-Sarrazin, le 10 octobre 2023, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Jean-François Côté, conjoint de madame Anne Guimont, fils de feu madame Lucille Drolet et de feu monsieur Jean-Paul Côté. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure et en présence de la famille immédiate. Il laisse dans le deuil sa conjointe Anne Guimont; ses frères et soeurs: Alain Côté (Tina Michaud), Dominique Côté (Jean Lehoux), Francine Côté (feu André Coulombe, Pierre Boutet); sa tante Andrée Drolet (feu Jean-Louis Bernier); ses beaux-frères et belles-soeurs: Josée Guimont, feu Robert Guimont, Geneviève Guimont, Pascale Guimont (Bruno Gagnon) et Bernard Guimont ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et de nombreux collègues de travail. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin et l'équipe des soins palliatifs du CLSC Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.