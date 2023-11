MARCOTTE, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Marcotte, époux de dame Lia Guy, fils de feu dame Yvonne Lafrenière et de feu monsieur Félix Marcotte. Natif de Shawinigan, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse des 56 dernières années Lia Guy, sa fille Sonia (Jean-François Boilard); ses petits-enfants : Jonathan et Catherine; sa soeur Marie-Marthe; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille Anie. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués, leur humanisme et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose kystique Canada (https://cf-in-tribute-and-in-memory-gifts.crowdchange.net/fr-ca)