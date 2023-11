Le ministre Fitzgibbon minimise l’importance du tramway de Québec pour l’usine de La Pocatière

La réalisation ou non du projet de tramway à Québec n’est pas une question «de vie ou de mort» pour l’usine d’Alstom de La Pocatière, considère le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

À l’instar d’Alstom, le député solidaire Etienne Grandmont s’en fait pour le contrat du matériel roulant signé au printemps dernier, qui prévoit que l’ancienne usine de Bombardier Transport fournisse une trentaine de rames de tramway à la Ville de Québec.

«Si le projet de tramway, effectivement voit le jour, bien, on a des travailleurs de La Pocatière qui vont travailler à la réalisation de ces trains-là. Mais si on attend trop par exemple, ces jobs-là, on va les perdre», s’est inquiété le député de Taschereau, jeudi.

Interpellé à ce sujet par les journalistes, le ministre de l’Économie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, a rappelé qu'en 2021, le gouvernement a prêté 56 millions $ à Alstom, lors du rachat de Bombardier Transport, à la condition d'assurer le maintien d’au moins 400 emplois à La Pocatière.

M. Fitzgibbon a souligné que que depuis, Alstom a obtenu d’autres contrats avec l’Ontario et les États-Unis.

«C'est sûr que s'il y avait un tramway à Québec, [...] ça va aider, [...] ça va être intéressant, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose de vie ou de mort», a-t-il indiqué, avant de se rendre au Salon bleu.