Floride: cette entreprise offre des AR-15 pour tout le mois de novembre

Une entreprise de toiture de la Floride offre une promotion bien particulière à ses clients pour l’Action de grâce: ces derniers peuvent recevoir une dinde et un fusil d’assaut AR-15 à l’achat d’une nouvelle toiture pour tout le mois de novembre.

«La dinde vous permettra de partager un moment précieux ensemble. Le toit protégera votre maison et le AR-15 protégera votre famille», a expliqué Jason Polly, le président de Roof EZ au média WESH.

L’homme d’affaires s’est inspiré d’une offre similaire mise en place en Alabama.

«Je me suis dit: "Hey, nous sommes en Floride. C’est la chose la plus floridienne à faire. Faisons-le!"», a-t-il expliqué en présentant son spécial «Roof and Gobble».

«Tout le monde a besoin d’un AR-15, a-t-il poursuivi. Le monde est fou présentement, et nos clients peuvent avoir un toit et un AR-15 pour une protection optimale.»

Jason Polly a assuré que les clients devaient avoir un casier judiciaire vierge et se soumettre à plusieurs vérifications d’antécédents avant d’avoir droit à la promotion.

Une fois que le processus est passé, ils peuvent aller chercher leur fusil d’assaut chez Shoot Center, une entreprise spécialisée dans la vente d’armes. Plusieurs personnes ont déjà profité de la promotion, a ajouté M. Polly.

La promotion a évidemment fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Patti Brigham, la présidente de l’association Prevent Gun Violence in Florida, un organisme qui lutte contre la violence armée, a dénoncé l’initiative.

«Pourquoi une entreprise voudrait-elle donner des AR-15 à ceux qui achètent une nouvelle toiture? Quel est l’objectif? C’est une chose destructive à faire. Cette entreprise fait juste nourrir la culture de la violence par arme à feu. Le AR-15 est l’arme de prédilection pour les tueurs de masse», a-t-elle commenté.

Mme Brigham a souligné le fait que plus de 600 personnes avaient été tuées dans des fusillades de masse cette année aux États-Unis.

«On ne supporte pas les valeurs familiales américaines en ajoutant des armes de guerre sur le marché. Les valeurs familiales s’articulent autour de l’amour, de la tolérance et du pardon, et non autour du fait d’armer le public avec des armes de style militaire. C’est malsain», a-t-elle ajouté.

Les clients qui ne sont pas intéressés par l’arme peuvent recevoir un rabais de 500$ de la part de Roof EZ, soit le prix d’un AR-15.

D’après les informations du New York Post