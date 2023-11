Gaza, même les animaux ont le droit à la vie

Les Palestiniens sont des «animaux humains», selon le ministre israélien de la Défense. Lorsque le chef d’une armée lance ce genre de propos, il laisse entendre à ses soldats qu’ils peuvent agir sans aucune humanité et aucun discernement.

Cette technique de déshumanisation n’est pas nouvelle. Elle a été utilisée durant l’esclavage des Noirs qu’on traitait de singes ; puis, les autochtones, des sauvages.

Sur le site du Musée de l’Holocauste de Montréal, il est décrit les dix étapes menant au génocide d’un peuple. La quatrième est la déshumanisation, à savoir d’assimiler l’autre à des animaux, des insectes ou des maladies.

Israël ne se défend plus

Depuis le début de cette guerre, on n’a pas arrêté de nous répéter, Israël se défend et selon les conventions de l’ONU, il a le droit de le faire. Vraiment! Israël se défend? Il ciblerait le Hamas qui utiliserait les civils comme bouclier humain. Tsahal aurait alors largué environ 6000 bombes sur un territoire plus petit que la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire (MRC d’Abitibi) pour cibler le Hamas et récupérer des otages?

Deux options sont possibles, soit Tsahal est incompétente et vise très mal; soit Israël ne se défend plus, il se venge tout simplement. Il punit toute une population sans aucun discernement et il se fiche royalement des otages qui sont eux aussi sous les bombes.

Or, les punitions collectives constituent des crimes de guerre, selon le droit international.

Et le Canada détourne le regard...

Un gouvernement canadien pitoyable

Lorsque je représentais le Québec à l’UNESCO, j’ai vite constaté que la politique étrangère canadienne concernant le conflit israélo-palestinien était celle de la lâcheté et de l’aplaventrisme. Les ambassadeurs de plusieurs différents pays, et pas seulement arabes, me posaient constamment cette question: «Qu’est-ce qui se passe avec le Canada?»

Trudeau n’a pas de politique étrangère. C’est un suiveux. Il suit les copains. Il est loin de Jean Chrétien qui a su manœuvrer et dire non à Bush et Blair concernant l’invasion de l’Irak.

Pourtant, il y a 20 ans, Trudeau marchait dans les rues de Montréal pour signifier son opposition à l’entrée en guerre du Canada en Irak. On l’entend même dire: «C’est pas la volonté du peuple de l’Occident de faire la guerre». Bon, question contenu, on repassera, mais il a tout de même marché pour la paix alors qu’il faisait un froid de canard (je le sais, j’y étais).

Depuis, il ne montre aucun leadership, pire il laisse faire. Vendredi dernier, le Canada s’est même abstenu de voter sur une résolution de l’ONU qui demandait, notamment une «trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue», «que toutes les parties respectent le droit international» et qu’il y ait une «libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils détenus en captivité».

Définitivement, ce monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire!