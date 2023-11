Inter Miami CF : de grandes retrouvailles entre Messi et Luis Suarez?

Le grand attaquant Luis Suarez serait en voie de s’engager avec l’Inter Miami CF pour la prochaine saison, ce qui pourrait le ramener aux côtés de son grand complice au FC Barcelone, Lionel Messi.

Le journal espagnol «El Pais» a rapporté jeudi que l’Uruguayen pourrait s’entendre avec l’équipe floridienne à partir de janvier et qu’il signerait un contrat d’un an avec une possibilité pour une campagne supplémentaire.

Âgé de 36 ans, Suarez évolue en Amérique du Sud depuis juillet 2022. Il a d’abord retrouvé son club formateur de Nacional, en Uruguay, avant de s’engager avec Grêmio, au Brésil. Son pacte avec l'organisation se terminera le 31 décembre prochain et il deviendra libre comme l’air.

Messi et Suarez ont joué ensemble pendant six ans à Barcelone, gagnant notamment la Ligue des champions en 2015. Leur partenariat a été l’un des plus prolifiques de l’histoire de la Liga espagnole, surtout lorsque Neymar complétait leur trio en attaque. À Miami, l’avant-centre pourrait également retrouver ses anciens coéquipiers des «Blaugrana» Sergio Busquets et Jordi Alba.

L’Inter Miami est à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe après avoir libéré le prolifique Josef Martinez. Suarez, un ancien de Liverpool et de l’Atlético Madrid, a montré qu’il pouvait encore secouer les cordages, lui qui a inscrit 10 filets et autant de passes décisives avec Grêmio cette saison.