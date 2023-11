Ivanhoe Cambridge sabre de nouveau dans son personnel

Dans un contexte on ne peut plus difficile pour les gestionnaires d’actifs immobiliers, le couperet tombe de nouveau chez Ivanhoe Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Début octobre, l’entreprise montréalaise a licencié 21 de ses employés, a confirmé au Journal sa porte-parole, Camille Guay-Leblanc. C’est l’équivalent de 4,4% de ses effectifs québécois ou de 3,5 % de l’ensemble de ses employés dans le monde.

La direction d’Ivanhoe Cambridge, dirigée par Nathalie Palladitcheff, a refusé notre demande d’entrevue. Mais dans une déclaration écrite, acheminée par courriel, la direction a précisé qu’aucune division ou secteur spécifique n’avait été visé par cette dernière salve. Les licenciements sont répartis dans l’ensemble de l’entreprise.

«Notre objectif dans ce genre d’exercice est toujours d’optimiser notre structure et d’en améliorer l’efficacité en fonction du contexte d’affaires afin d’être plus compétitifs dans l’industrie, ainsi que dans la gestion de l’avoir des Québécois», a répondu par courriel, sa direction des communication.

«L’immobilier et les dynamiques de marché continuent d’évoluer à un rythme accéléré et l’environnement est complexe. S’ajuster, revoir nos priorités et prendre des décisions en conséquence est un exercice qui est sain, avec une attention accrue sur la gestion de nos investissements.»

Plus que 475 employés au Québec

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt a fait l’objet de nombreuses restructurations ces dernières années. Chaque fois, accompagnées de mises à pied. Ainsi, si l’entreprise comptait plus d’un millier d’employés en 2020, elle n’en compte aujourd’hui qu’environ 600, dont la majorité (475) sont situés au Québec.

En février dernier, Ivanhoe Cambridge a dévoilé les résultats d’une performance positive. Le portefeuille d’Ivanhoé Cambridge a produit un rendement de 12,4% en 2022, soit une performance identique (12,4%) à celle de l’exercice 2021.

Une performance qu’on attribue à une réduction de son exposition dans les marchés des bureaux et des centres commerciaux et accroissement de sa présence dans les secteurs jugés plus porteurs de l’immobilier industriel et logistique.

Au dernier exercice, la valeur de son portefeuille immobilier s’élevait à 77 milliards $, une hausse de 12% par rapport à l’année précédente (69 G$).

Avec la contribution de Francis Halin et Sylvain Larocque