Jonathan Marchessault élu athlète de l’année à Québec

Rarement le hockey aura autant volé la vedette au Gala de l’athlète qu’en cette 51e édition. Quatre lauréats ont été récompensés pour leurs prouesses sur la glace, dont Jonathan Marchessault, qui a raflé le titre d’athlète de l’année après la conquête de la coupe Stanley et du trophée Conn-Smythe avec les Golden Knights de Vegas, en juin dernier.

Marchessault est ainsi devenu le premier hockeyeur professionnel évoluant dans la LNH à hériter de l’honneur ultime pour les athlètes des régions de Québec et Chaudière-Appalaches depuis Gilles Tremblay, qui représentait le Canadien, en 1961. Il a aussi mis la main sur le titre de partenaire/coéquipier de l’année sur la scène internationale.

Joint à Las Vegas entre deux matchs des Golden Knights, Marchessault s’est dit flatté à la fois d’être le grand élu et que son sport soit à l’avant-plan.

«C’est normal que le hockey reçoive de l’attention. C’est quand même le sport numéro un au Canada. C’est le fun qu’un joueur de hockey soit récompensé. C’est différent et pour moi, c’est valorisant. Ça ne rend pas les autres athlètes moins importants, mais c’est sûr qu’il m’est arrivé quelque chose d’exceptionnel avec la coupe Stanley et le Conn-Smythe. Je ne connais pas l’avenir, mais c’est sans doute le summum de ma carrière», a-t-il confié au Journal.

L’importance du sport

En recevant cet honneur, l’attaquant qui a obtenu 57 points en saison régulière et 25 en séries éliminatoires a tout de suite réfléchi aux nombreux bienfaits du sport dans sa vie et à l’exemple qu’il souhaite donner.

«Le sport, c’est ce qui aide à avoir du succès dans la vie parce que ça amène une discipline et du sérieux dans la poursuite des rêves. Je vois ce que le sport m’a amené et c’est ce que je veux transmettre. Ça permet de mettre les énergies aux bonnes places. Quand il y a un party le vendredi soir, tu finis par dire que tu ne peux pas y aller parce que tu as une game le lendemain. Le sport t’amène moins vers des mauvaises places», a lancé le père de quatre enfants âgés de 4 à 9 ans.

Photo Agence QMI / Pascal Huot

«Mes enfants, je veux qu’ils se découvrent une passion, que ce soit le hockey, le tennis, le badminton... Je m’en fous, ce qui est important, c’est de poursuivre tes rêves dans ta passion.»

Marchessault remettra sa bourse à la Fondation Le Petit Blanchon, venant en aide aux enfants vulnérables.

Les Remparts à l’honneur

Les Remparts de Québec ont aussi vu leur saison de rêve saluée. La troisième coupe Memorial de leur histoire leur a valu le titre d’équipe de l’année, tandis que Patrick Roy a reçu le prix d’entraîneur de l’année en sport collectif et que l’attaquant Nathan Gaucher a enlevé les honneurs dans la catégorie partenaire/coéquipier national.

Gaucher a non seulement aidé les Remparts à tout rafler en 2022-2023, mais il a aussi pris part à deux reprises au Championnat mondial de hockey junior, remportant l’or chaque fois, tout d’abord à Edmonton en août, puis à Halifax en décembre et janvier.

Le choix de première ronde des Ducks d’Anaheim a fait le saut chez les professionnels, cette saison, dans la Ligue américaine de hockey avec les Gulls de San Diego.

Joint depuis Charlotte, où les Gulls s’apprêtent à affronter les Checkers vendredi et samedi, Gaucher a reconnu avoir eu le temps de prendre la mesure de tout ce que les Diables rouges ont accompli, la saison dernière.

«Tu fais le saut chez les professionnels, dans une nouvelle équipe, un nouveau monde, et tu vois comment c’est ailleurs et tu réalises à quel point on avait un groupe de joueurs et d’individus incroyable. Tout le monde a travaillé dans le même but pour gagner. Quand tu es dedans et que tu gagnes tout, tu as l’impression que rien ne va t’arrêter mais, après, tu réalises à quel point c’est difficile, ce qu’on a accompli. Il n’y a qu’un seul club au Canada qui l’a fait et c’est nous.»

Être un bon coéquipier

D’ailleurs, cet honneur individuel, récompensant un joueur d’équipe, revêt un cachet particulier pour Gaucher, qui assure tenter chaque jour d’être le meilleur coéquipier possible.

«J’essaie de travailler fort chaque jour et tout donner pour amener les autres à me suivre. J’essaie d’inclure tout le monde et je pense que c’est vraiment important, tout comme d’amener une certaine compétitivité dans le groupe pour que tout le monde se sente bien et inclus. C’est ce que j’essaie de faire dans chacune des équipes avec lesquelles je joue et ça ramène des coupes, donc je vais continuer!» a-t-il lancé en riant.



LISTE DES GAGNANT.E.S – 51e GALA DE L’ATHLÈTE, PRÉSENTÉ PAR BENEVA

Athlète de l’année

Jonathan Marchessault, hockey sur glace

Sport individuel masculin - International

Laurent Dubreuil, patinage de vitesse

Sport individuel féminin - International

Laurence St-Germain, ski alpin

Partenaire/coéquipier.ière International

Jonathan Marchessault, hockey sur glace

Sport individuel masculin - National

Mathis Beaulieu, triathlon

Sport individuel féminin - National

Elizabeth Desrosiers-McArthur, canoë-kayak

Partenaire/coéquipier - National

Nathan Gaucher, hockey sur glace

Entraîneur sport individuel

Gregor Jelonek, patinage de vitesse

Entraîneur sport collectif

Patrick Roy, hockey sur glace

Équipe

Remparts de Québec

Découverte masculine

Luka Sullivan, patinage de vitesse

Découverte féminine

Charline Bourque, judo