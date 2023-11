Khloé Kardashian: un costume d’Halloween «blackface» vivement critiqué

La famille Kardashian est habituée aux controverses, et la récente célébration d’Halloween est venue avec sa nouvelle polémique; Khloé Kardashian est vivement critiquée sur les réseaux sociaux pour s’être déguisée en poupée Bratz au visage noir.

capture d'écran Instagram Khloé Kardashian

Plusieurs internautes reprochent à la mère de deux enfants d’avoir maquillé sa peau «10 fois» plus foncée que son teint habituel, l’accusant ainsi de blackfishing (lorsque des influenceurs et personnalités publiques non noires utilisent de la poudre bronzante, Photoshop ou même de la chirurgie esthétique pour changer leur apparence et paraître noirs ou métis).

«Je veux dire que le blackface est clair ici», s’est plainte une jeune femme. Certains détracteurs vont jusqu’à reprocher à la vedette de téléréalité – ainsi qu’au reste de sa famille – d’être «obsédée» par le désir de ne plus être blanche.

Quelques admirateurs ont toutefois pris sa défense en soulignant qu’il s’agissait d’un simple costume d’Halloween et que sa peau était naturellement basanée.

La principale intéressée n’a pas encore réagi aux nombreux commentaires négatifs dont elle fait l’objet. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la jeune femme de 39 ans est malmenée pour son utilisation excessive de faux bronzage.

Sur X, certains abonnés l’ont comparée à l’ex-chanteuse du groupe britannique Little Mix, Jesy Nelson, qui a également été critiquée dans le passé pour des raisons similaires.

À voir aussi: