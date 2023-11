La Maison des vins

Photo d’archives

Les plus âgés s’en souviendront. Il y a 50 ans, c’était en novembre 1973, la Société des alcools du Québec inaugurait, à la Place Royale dans le Vieux-Québec, la première Maison des vins, à Québec. Pendant un peu plus de 25 ans, ce site emblématique a été le temple des amateurs de vins de la Capitale nationale et des environs. Dans les voûtes en pierre (photo), on retrouvait une sélection de vins rares et prestigieux et une jeune équipe de conseillers en vins dynamiques (photo) accueillait les clients et nombreux touristes. De gauche à droite sur la photo, la première cohorte de conseillers en vins en 1973. Martin Bedford, Allen Harvey, Jean Chouzenoux, Feux Gilles Bériau le gérant, Michel Morad, Marc Gagnon et Roger Thibault.

Dégustations découvertes et réseautage

Photo fournie par le CPSL

Le concessionnaire BMW de Lévis a présenté dans ses locaux, le 25 octobre dernier, la 4e soirée Dégustation de gins québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL). Encore une fois, l’évènement a été un succès si on en juge les profits amassés, soit la somme de 100 000 $. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Frédéric Gagné, directeur principal Fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton ; Jean-François Tremblay, VP associé BMW Lévis et BMW - MINI Ville de Québec ; Maude Julien, directrice clinique de la Fondation Dr Julien et directrice générale du CPSL ; André Rousseau, pédiatre au CPSL ; Benoît Routhier, directeur de BMW Lévis et Martin Gravel, directeur général de BMW Québec.

Vu d’en haut

Photo fournie par la MMS

La Maison Michel-Sarrazin a maintenant son enseigne à l’entrée du 2101, chemin St-Louis. Puisque la Maison est située en contrebas dans le parc Cataraqui, face au fleuve Saint-Laurent, et que par conséquent, elle n’est pas visible depuis l’entrée de la route, une enseigne était donc nécessaire. Grâce au développement et à la conception réalisés par Marc-Alexandre Desnoyers et Dominic Vézeau, ainsi qu’à la collaboration de l’élue de Sillery et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Maude Mercier-Larouche, et à l’appui de la Fondation Michel-Sarrazin, l’enseigne de la MMS a pu être installée récemment. De gauche à droite, sur la photo : Dominic Vézeau, Brigitte Laflamme, Maude Mercier-Larouche, Céline Drouin (Fondation MS) et Marc-Alexandre Desnoyers.

Les Toqués du vin

Photo fournie par OES

Plus de 300 généreux donateurs se sont rassemblés, le 26 octobre dernier à l’hôtel le Bonne Entente de Québec, autour de la cause des enfants malades, avec la 25e présentation des Toqués du vin au profit d’Opération Enfant Soleil (OES). Coprésentée par TELUS et Familiprix, en association avec la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, la soirée a permis d’amasser une somme record de 200 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Jonathan Gendron PDGl, Opération Enfant Soleil ; Geneviève Beaupré, mère de Loukian ; Natalie Dionne,VP régionale Marketing, TELUS ; Loukian Lavoie, Albert Falardeau, président, Familiprix ; Alain Dumas, porte-parole, Opération Enfant Soleil ; Marie Caron, présidente du CA de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy ; Mia Ross, Michel Pauzé, président du CA d’Opération Enfant Soleil et président du Groupe Pauzé ; Pascale Picard et Alain April, propriétaire et directeur général du Bonne Entente.

Anniversaires

Photo d’archives

Michel Cadrin (photo), président du Groupe Michel Cadrin qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents, 63 ans... Marianne Fortier, jeune actrice québécoise (Aurore) 30 ans... David Schwimmer, acteur et réalisateur américain (Ross Geller dans la série Friends), 57 ans... k.d. Lang, chanteuse canadienne, 62 ans... Sylvie Legault, comédienne québécoise, 63 ans... Michel Boujenah, humoriste et acteur français d’origine tunisienne, 71 ans... Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, 80 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 2 novembre 2018 : Pierre Drolet (photo), 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d’expérience de Québec... 2019 : Marie Laforêt, 80 ans, chanteuse (Mon amour, mon ami ; Que calor la vida) et actrice... 2019 : Dean Prentice, 87 ans, ailier gauche de 22 saisons dans la LNH avec 5 équipes (Rangers, Boston, Detroit, Pittsburgh et Minnesota) entre 1952 et 1974... 2017 : Alberto Guzman, 90 ans sculpteur français d’origine péruvienne... 2015 : Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 (avec les Reds et Giants)... 2014 : Acker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel... 2013 : Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal... 2008 : Denis Bastien, 60 ans, maire de Causapscal de 1998 à 2001... 2001 : René Léger, 82 ans, cofondateur des Rôtisseries St-Hubert... 1987 : Yoland Guérard, 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec... 1950 : George Bernard Shaw, 94 ans, le doyen admiré de la littérature britannique.