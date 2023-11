L’avenir du français au Québec et en France

L’Université de la Sorbonne ne s’appelle plus l’Université de la Sorbonne, mais Sorbonne Université, pour se rapprocher de l’anglais. Le prestigieux Institut d’Études Politiques de Paris préfère désormais que les conférences y soient prononcées en anglais. Les exemples d’anglicisation sont légion en France.

Mais le président français n’en a cure. Il a inauguré la Cité de la langue française au château de Villey-Cotterêts. Une belle initiative qu’il faut saluer. Mais cette cité du français paraît bien peu devant le culte que plusieurs Français, dont le Président, vouent à l’anglais.

Recul mondial de l’anglais

Et pourtant, l’anglais recule dans le monde. Il recule en Asie, et particulièrement en Chine, où désormais il n’est plus matière au grand examen d’entrée dans les universités.

Le gouvernement chinois estime qu’il revient désormais aux étrangers d’apprendre le mandarin, s’ils veulent échanger avec les Chinois.

Bien des pays dont la langue commune était celle des anciens colonisateurs, pourraient se tourner vers le mandarin, ne serait-ce que parce que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la majorité des États du monde. En plus, la Chine est une très grande puissance scientifique et militaire.

Au Soudan, dont les langues officielles sont l’arabe et l’anglais, la Russie ambitionne de remplacer l’anglais par le russe. L’Algérie a laissé tomber l’enseignement du français et la Russie y a ouvert des instituts de langue russe.

En fait, ceux qui sont fascinés par l’anglais ne comprennent pas que l’anglais est de moins en moins une langue d’avenir. Elle l’est de moins en moins dans la mesure où l’évolution démographique mondiale favorise d’autres langues et dans la mesure où les États-Unis, pour diverses raisons, sont en train de s’autodétruire.

Le français a perdu de son ancien attrait. Mais il demeurera d’autant plus fort que la France le défendra à l’intérieur de ses frontières sans céder à l’anglicisation. La Cité de la langue française est un pas dans cette direction, mais un bien petit pas.

Et le français au Québec?

Le français régresse aussi au Québec. Ainsi, les chansons en français ne représentent plus qu’une très faible part des chansons que les Québécois écoutent. Même les critiques culturels, dans divers médias, discutent plus volontiers, plus fréquemment et avec davantage d’aisance, des créations en langues anglaises, plutôt que de celles en français.

Il faut dire que les créations en langue française au Québec sont beaucoup moins diversifiées que dans les années 70. Elles sont aussi extrêmement influencées par ce qu’il faut bien appeler l’impérialisme culturel américain.

Or, les Québécois sont de plus en plus éduqués et ils parlent de mieux en mieux anglais. Pourquoi se contenteraient-ils d’une imitation culturelle produite au Québec quand ils ont accès à l’original en anglais? Nous nous sommes trop rapprochés du soleil culturel américain. Il nous assèche.