Le gouvernement Legault doit dire s'il embarque ou non dans le plan B du maire Marchand

Avec son plan B pour le tramway, que la Ville reprendrait à l’interne pour diminuer les coûts, le maire Bruno Marchand force le gouvernement à se positionner une fois pour toutes face au projet, qu’il a toujours appuyé du bout des lèvres.

Ceux qui, à la CAQ, fantasmaient à l’idée de voir le maire annoncer la mort du projet se sont mis le doigt dans l’œil. Le maire a soumis hier un plan qu’il aurait dû présenter bien avant, soit le déploiement du réseau structurant sur tout le territoire de la Ville de Québec.

Le fédéral a déjà dit qu’il embarquait. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement du Québec, qui doit répondre d’ici quelques jours, à défaut de quoi cela signifiera l’abandon forcé du projet, étant donné les étapes déjà en branle.

Comme ailleurs au Canada

Le plan B consiste à réaliser le projet au coût considéré juste, selon l’analyse de marché du Bureau de projet de tramway. Pour le tracé de Le Gendre à d'Estimauville, le coût juste se chiffre à 8,4 milliards, soit le double de la dernière évaluation du projet. Les autres étapes viendront ensuite.

Quand on compare aux augmentations des coûts de projets de transport collectif ailleurs au Canada, le projet de Québec ne fait pas exception. Les coûts ont explosé partout, comme l’a démontré l’enquête du Journal publiée la semaine dernière. Et cela n’empêche pas les autres villes d’aller de l’avant.

C’est aussi beaucoup moins que les 12 à 13 milliards qui étaient évoqués par le consortium dans les discussions avec la Ville, dans le cadre du processus d’approvisionnement auquel la Ville a dû mettre fin, le soumissionnaire s’étant désisté.

Plusieurs économies

La Ville a procédé comme maître d’œuvre pour le Centre Vidéotron et l’Usine de biométhanisation. Dans le cas du projet de tramway, cela lui permettra de morceler les appels d’offres et d’obtenir plusieurs soumissions, plutôt que d’y aller d’un seul bloc, ce qui rend la concurrence plus difficile.

Des économies seront réalisées également au niveau des frais afférents qu’appliquent les soumissionnaires privés pour la contingence, les risques et les garanties.

Il ne faut pas s’imaginer que les cols blancs et bleus réaliseront le projet seuls, loin de là. La Ville occupera une meilleure position de leadership dans la réalisation du projet.

Accompagnée par des consultants maîtres, elle prendra en charge plusieurs aspects qui ont un impact sur les coûts: ordonnancement, planification et échéancier; encadrement et réalisation de la conception; obtention des autorisations environnementales, et surveillance des travaux et de la construction.

De mauvais augure

La première réaction du premier ministre Legault a été de dire, hier, que ça l’inquiète et que c’est vraiment trop cher. C’est plutôt le premier ministre qui est inquiétant, à toujours sembler assis entre deux chaises quand il est question du tramway.

Comment peut-on penser réaliser de grands projets, au Québec, si le gouvernement se montre toujours prêt à retirer son appui et son engagement selon le contexte ou pour des raisons électoralistes?

S’il fallait repartir à zéro, la région perdrait des milliards de dollars financés par les gouvernements supérieurs. Cet argent serait réattribué à un projet de transport collectif dans une autre ville canadienne.

Quant à la CAQ, elle passerait à l’histoire, dans la région, pour avoir orchestré l’échec le plus retentissant, celui du plus grand projet du 21e siècle à Québec.