«Les délinquants»: des braqueurs pas comme les autres

Choix de l’Argentine pour la 96e cérémonie des Oscars qui se tiendra le 10 mars prochain, le film Les délinquants de Rodrigo Moreno fait penser à beaucoup d’œuvres pour, finalement, ne ressembler à aucune autre.

Morán (Daniel Elías) est un employé de banque anonyme. Son travail est banal, pour ne pas dire ennuyeux, ses journées sont ponctuées de pauses cigarette entre deux problèmes à régler avec tout le sérieux qui sied à sa fonction – ce jour-là, il s’agit d’une sombre histoire de deux clients qui ont la même signature. Puis, Morán calcule une somme précise, celle de 469 800$ qu’il va voler dans le coffre de l’institution, au vu et au su des caméras de surveillance.

Mais pourquoi donc 469 800$? Il s’agit du double du salaire qu’il toucherait en travaillant jusqu’à sa retraite. Autre calcul simple, s’il se rend à la police – sans toutefois redonner l’argent –, sa peine de prison de trois ans et demi sera hautement rentable. Il ne lui faut qu’un complice pour cacher le sac de sport contenant les billets, et il se trouve en la personne de son collègue Román (Esteban Bigliardi).

Comme dans toutes les bonnes histoires de vol de banque, les malfaiteurs doivent faire face à toutes sortes d’imprévus et Les délinquants respecte cette convention à la lettre. Mais c’est tout. Car les imprévus n’ont rien d’habituel et le cinéaste et scénariste Rodrigo Moreno s’amuse à bousculer le genre et à faire tourner le spectateur en bourrique, le tout enrobé dans un humour pince-sans-rire volontairement absurde et, surtout, sans aucun suspense ni montée d’adrénaline. Seuls les tangos d’Astor Piazzolla rythment ce drôle de film auquel on s’attache rapidement.

Avec ses 180 minutes – soit l’équivalent de trois épisodes de La Casa de Papel, cette excellente série avec laquelle on fait le lien, d’abord en raison de l’espagnol, puis à cause de la minutie de la réalisation –, Les délinquants fait dans les détails, parfois même jusqu’à l’indigestion. Mais les patients seront récompensés... comme dans la vie finalement.

Le film Les délinquants arrive dans les salles dès le 3 novembre.

Note: 3,5 sur 5