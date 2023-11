Les nouvelles ne seraient pas encourageantes pour Carter Hart

Les Flyers de Philadelphie pourraient devoir se passer des services de leur gardien numéro 1, Carter Hart, pendant une période prolongée en raison d’une blessure.

L’Albertain de 25 ans n’a joué que 10 minutes en première période durant la rencontre de mercredi face aux Sabres de Buffalo. Il a accordé deux buts en cinq lancers avant de retraiter au vestiaire en douleur.

Selon le journaliste de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, Hart pourrait être à l’écart pendant «un certain temps». Il serait touché au milieu du corps. Les Flyers devraient en révéler davantage sur son état de santé jeudi.

L’homme masqué de 25 ans connaissait un bon début de saison, ce qui fait encore plus mal à Philadelphie. Il a conservé un dossier de 4-3-0, une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d’efficacité de ,913.

C’est l’adjoint de Hart, Samuel Ersson, qui a pris le relais mercredi soir, mais sa performance ne fut pas à la hauteur, comme son début de saison. Ayant disputé trois parties, la recrue a déjà accordé 14 buts en 59 lancers.

Même s’il s’est dit prêt à prendre davantage de responsabilités, le Suédois pourrait ne pas être l’homme de confiance de l’entraîneur John Tortorella. Les Flyers pourraient se tourner vers le plus expérimenté Cal Petersen – dont le salaire de 5 millions $ dort dans la Ligue américaine – ou l’adjoint de Hart l’an dernier, Felix Sandstrom.

«Il devra être plus performant, a dit Tortorella à propos d’Ersson. Je ne suis pas certain de la situation de Carter. Nous en saurons plus demain [jeudi]. Sam nous a montré plusieurs fois qu’il peut rebondir. Je l’ai écouté parler [aux journalistes], je crois qu’il s’autoévalue très bien. Je crois qu’il est très strict avec ça, par rapport à sa façon de s’évaluer. Ça lui permettra de progresser.»

Le prochain match des Flyers aura lieu vendredi, une fois de plus face aux Sabres.

